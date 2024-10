India: Noel Tata nominato nuovo presidente dei Tata Trusts

11 Ottobre 2024_ Noel Tata è stato eletto all'unanimità presidente dei Tata Trusts, l'organizzazione filantropica che detiene il 66% di Tata Sons, la holding del gruppo Tata. La nomina arriva dopo la morte di Ratan Tata, che non aveva designato un successore prima della sua scomparsa. Noel Tata, 67 anni, è il fratellastro di Ratan Tata e ha una lunga carriera all'interno del gruppo, ricoprendo attualmente ruoli di leadership in diverse aziende del conglomerato. La notizia è stata riportata da Deccan Chronicle. Tata Trusts è noto per il suo impegno in progetti di alleviamento della povertà, sanità ed educazione, continuando l'eredità filantropica di Ratan Tata.