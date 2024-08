India: Noida si prepara ad accogliere un nuovo circuito di corsa Ducati

21 Agosto 2024_ Noida, in India, sta per diventare non solo un hub IT, ma anche sede di un nuovo circuito di corsa internazionale grazie a un'offerta...

21 Agosto 2024_ Noida, in India, sta per diventare non solo un hub IT, ma anche sede di un nuovo circuito di corsa internazionale grazie a un'offerta della famosa azienda motociclistica italiana Ducati. La proposta prevede la costruzione di un circuito di corsa e un centro di formazione, simile a quello già esistente per la Formula 1. Questo sviluppo non solo aumenterà la visibilità di Noida a livello globale, ma offrirà anche opportunità ai giovani per imparare a correre e costruire una carriera nel motorsport. La notizia è stata riportata da hindi.news18.com. Se Ducati accetterà l'offerta, Noida avrà due circuiti di corsa di livello internazionale, contribuendo a far crescere l'industria del turismo e dell'intrattenimento nella regione.