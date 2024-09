India: Nuova alleanza strategica con Singapore per l'industria dei semiconduttori

06 Settembre 2024_ Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha concluso una visita di stato a Singapore, durante la quale i due Paesi hanno elevato le loro relazioni a una 'partnership strategica globale' e firmato quattro memorandum d'intesa, tra cui uno significativo per la cooperazione nell'industria dei semiconduttori. Questa iniziativa mira a ridurre la dipendenza dell'India dalle importazioni di semiconduttori, attualmente pari all'80% del fabbisogno nazionale, e a creare posti di lavoro nel settore. Singapore, che rappresenta circa il 10% della produzione globale di semiconduttori, è un partner strategico chiave per l'India in questo ambito. La notizia è riportata da indianexpress.com. L'accordo potrebbe trasformare il panorama tecnologico indiano, contribuendo a una maggiore autosufficienza e innovazione nel settore.