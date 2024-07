India: Nuova era di cooperazione tra India e Regno Unito

6 Luglio 2024_ Con l'elezione di Keir Starmer come Primo Ministro del Regno Unito, si apre una nuova fase di cooperazione tra India e Regno Unito. Il governo britannico, guidato dal Partito Laburista, affronta sfide economiche significative post-Brexit e post-pandemia, con un focus su investimenti in infrastrutture e tecnologie verdi. La comunità indiana non residente (NRI) ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria del Partito Laburista, influenzando l'esito delle elezioni. Le negoziazioni per un accordo di libero scambio (FTA) tra India e Regno Unito sono in corso, con l'obiettivo di finalizzare un accordo vantaggioso per entrambe le nazioni. Lo riporta The Asian Age. Il nuovo governo britannico dovrà anche affrontare questioni interne come la crisi del costo della vita e la sostenibilità ambientale.