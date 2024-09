India: Nuova richiesta di revisione del Trattato sulle Acque dell'Indo al Pakistan

19 Settembre 2024_ L'India ha inviato una notifica formale al Pakistan per richiedere la revisione e la modifica del Trattato sulle Acque dell'Indo,...

19 Settembre 2024_ L'India ha inviato una notifica formale al Pakistan per richiedere la revisione e la modifica del Trattato sulle Acque dell'Indo, evidenziando cambiamenti fondamentali e imprevisti nelle circostanze. La richiesta, presentata il 30 agosto, si basa sull'Articolo XII(3) del trattato, che consente modifiche attraverso un accordo ratificato tra i due governi. Tra le preoccupazioni sollevate dall'India ci sono i cambiamenti demografici, le questioni ambientali e l'impatto del terrorismo transfrontaliero. La notifica è stata emessa in un contesto di controversie riguardanti i progetti idroelettrici Kishanganga e Ratle. La fonte di questa notizia è The Asian Age. Il Trattato, firmato nel 1960, regola l'uso delle acque dei fiumi Indus e dei suoi tributari, assegnando i fiumi occidentali al Pakistan e quelli orientali all'India.