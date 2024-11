India: Nuove aspettative per il finanziamento climatico alla COP29 di Baku

09 Novembre 2024_ In vista della 29ª edizione della Conferenza delle Parti (COP29) che si terrà a Baku, l'India ribadirà la sua posizione affinché i paesi sviluppati aumentino il finanziamento climatico. Questo finanziamento è essenziale per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, in linea con gli accordi di Parigi. Durante la COP15 a Copenaghen, i paesi sviluppati si erano impegnati a mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020, ma la definizione di tale finanziamento è rimasta ambigua. Secondo un funzionario indiano, è fondamentale che il nuovo obiettivo collettivo di finanziamento climatico non includa tentativi di coinvolgere paesi in via di sviluppo come l'India e la Cina sotto nuove terminologie. La notizia è stata riportata da The Hindu. La COP29 rappresenta un'opportunità cruciale per ripristinare la fiducia tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, affrontando le responsabilità storiche e le sfide specifiche di questi ultimi.