India: Nuove iniziative per sfruttare il potenziale solare del paese

05 Agosto 2024_ L'India sta intensificando gli sforzi per sfruttare il suo vasto potenziale solare, con l'obiettivo di raggiungere i target di energia rinnovabile per il 2030 e di conseguire emissioni nette zero entro il 2070. Recentemente, il governo ha lanciato la "Rooftop Solar Scheme", che mira a fornire elettricità gratuita a 1 crore di famiglie, incentivando l'installazione di pannelli solari sui tetti. Questa iniziativa prevede anche sussidi significativi per ridurre i costi di installazione, con un supporto fino al 40% delle spese. La notizia è riportata da Vartha Bharati. L'India, con oltre 300 giorni di sole all'anno, ha un potenziale rinnovabile di 748 GW solo dal solare, rendendola una delle nazioni leader nel settore dell'energia sostenibile.