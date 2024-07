India: Nuove leggi penali richiederanno anni per essere pienamente applicabili

2 Luglio 2024_ Il Ministro dell'Interno dell'India, Amit Shah, ha dichiarato che ci vorranno dai tre ai quattro anni affinché l'intero processo e gli aspetti tecnici delle tre nuove leggi penali diventino pienamente applicabili. Una volta implementato il processo, una persona potrà ottenere giustizia dalla Corte Suprema entro tre anni dalla registrazione del primo rapporto informativo (FIR). Le leggi saranno disponibili in tutte le lingue elencate nell'Ottavo Allegato della Costituzione indiana. Shah ha sottolineato l'importanza di questi cambiamenti per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. Lo riporta The Hindu. Questi sviluppi sono parte di un più ampio sforzo per riformare il sistema legale indiano.