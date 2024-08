India: Nuove linee guida per le operazioni di idrovolo nel paese

22 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Aviazione Civile dell'India, K Rammohan Naidu, ha lanciato oggi le nuove linee guida per le operazioni di idrovolo, semplificando le normative per tali servizi. Queste linee guida consentono a entità non programmate di operare idrovolo e introducono un processo di certificazione semplificato, mirando a migliorare la connettività regionale e a promuovere il turismo. Inoltre, le nuove normative eliminano la necessità di una licenza per i waterdrome, facilitando l'atterraggio e il decollo degli idrovolo. La fonte di questa notizia è Deccan Chronicle. Le nuove linee guida rappresentano un passo significativo verso la crescita delle operazioni di idrovolo in India, con piani per stabilire waterdrome in diverse località, tra cui Andaman e Nicobar, Goa e Himachal Pradesh.