India: Nuove misure per combattere l'inquinamento a Delhi

27 Ottobre 2024_ Il governo di Delhi, guidato dal ministro dell'Ambiente Gopal Rai, ha annunciato l'uso di droni per monitorare i punti critici di inquinamento nella capitale indiana. In un incontro ad alto livello, il ministro dell'Agricoltura Shivraj Singh Chouhan ha discusso strategie per ridurre l'inquinamento causato dalla combustione delle stoppie, un problema significativo in Punjab e Haryana. Nonostante una diminuzione del 35% e 21% rispettivamente nella combustione delle stoppie, i residenti continuano a lamentarsi di problemi respiratori a causa della scarsa qualità dell'aria. La fonte di queste informazioni è The Asian Age. Il governo di Delhi sta lavorando incessantemente per affrontare la crisi dell'inquinamento, mentre l'Indice di Qualità dell'Aria (AQI) ha raggiunto il valore di 237, indicando condizioni di salute pubblica scadenti.