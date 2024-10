India: Nuove norme per rafforzare la produzione domestica di hardware IT

18 Ottobre 2024_ Il governo indiano sta valutando di inasprire il sistema di autorizzazione all'importazione per laptop, PC e tablet, con l'obiettivo di limitare le importazioni a partire dal 1° gennaio 2025. Questa iniziativa mira a promuovere la produzione locale e a risolvere preoccupazioni legate alla sicurezza, in particolare quelle riguardanti la Cina. Le consultazioni con l'industria sono già in corso, e si prevede che una decisione venga presa entro la fine dell'anno. La fonte di questa notizia è The Hindu Business Line. Il Ministero dell'Elettronica e della Tecnologia dell'Informazione (MeiTY) e la Direzione Generale del Commercio Estero (DGFT) stanno collaborando per definire le nuove regole, che potrebbero influenzare notevolmente le aziende globali come Apple e Dell operanti in India.