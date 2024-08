India: Nuove opzioni fiscali per i contribuenti dopo il budget 2024

07 Agosto 2024_ Il governo indiano ha introdotto un emendamento che consente ai contribuenti di scegliere tra due diverse aliquote fiscali, come annunciato dalla Ministra delle Finanze Nirmala Sitharaman. Questo cambiamento sarà incluso nel Finance Bill presentato alla Lok Sabha il 6 agosto 2024. Nel budget 2024, è stata annunciata la rimozione dei benefici di indicizzazione per il settore immobiliare e una riduzione dell'imposta sulle plusvalenze a lungo termine dal 20% al 12,5%. Tuttavia, esperti hanno criticato questa modifica, sostenendo che potrebbe aumentare notevolmente le tasse per molti proprietari di immobili, in particolare per quelli residenziali. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. Il segretario alle Entrate, Sanjay Malhotra, ha difeso il cambiamento, affermando che è volto a semplificare il sistema fiscale.