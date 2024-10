India: Nuove preoccupazioni per la sicurezza dei luoghi di culto in Bangladesh durante la Durga Puja

12 Ottobre 2024_ L'India esprime grave preoccupazione per gli attacchi ai pandal e ai templi indù in Bangladesh durante la celebrazione della Durga Puja. Recentemente, un presunto attacco con un ordigno esplosivo ha colpito un pandal, mentre un furto è avvenuto in un noto tempio indù. Il Ministero degli Esteri indiano ha descritto questi eventi come parte di un modello sistematico di profanazione dei luoghi di culto. L'India ha chiesto al governo del Bangladesh di garantire la sicurezza per gli indù e tutte le minoranze, specialmente durante questo periodo festivo, come riportato da Sanmarg. La Durga Puja è una delle festività più importanti per gli indù, celebrata con grande fervore in India e Bangladesh.