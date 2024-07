India: Nuove tasse sul riso in sacchi da 25 kg o più

27 Luglio 2024_ Il Consiglio GST dell'India ha deciso di applicare il Goods and Services Tax (GST) sul riso venduto in sacchi da 25 kg o più, portando a un aumento dei costi per i grandi acquirenti come hotel e ristoranti. Questa misura mira a garantire parità fiscale tra le vendite di riso in diverse quantità, evitando vantaggi per i compratori all'ingrosso rispetto ai piccoli rivenditori. Il tasso di GST previsto è del 5%, lo stesso applicato per il riso venduto in quantità minori, mentre il riso sfuso rimarrà esente da tasse. La decisione è stata accolta positivamente dai piccoli commercianti di riso, ma ha sollevato preoccupazioni tra i grandi acquirenti riguardo all'aumento dei costi di approvvigionamento, come riportato da The Hindu Business Line. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di riforma fiscale più ampio, volto a migliorare l'equità nel mercato del riso in India.