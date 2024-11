India: Nuove tensioni diplomatiche con il Canada per accuse di minacce informatiche

02 Novembre 2024_ L'India ha criticato il Canada per averla etichettata come un "avversario" nel suo rapporto sulla minaccia informatica nazionale...

02 Novembre 2024_ L'India ha criticato il Canada per averla etichettata come un "avversario" nel suo rapporto sulla minaccia informatica nazionale 2025-2026. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri indiano, Randhir Jaiswal, ha definito questa classificazione un attacco strategico da parte di Ottawa, accusando il Canada di manipolare l'opinione globale contro l'India. Il rapporto, che colloca l'India al quinto posto tra le minacce informatiche, è stato pubblicato in un contesto di crescenti tensioni diplomatiche tra i due Paesi, aggravate dalle recenti accuse del Primo Ministro canadese Justin Trudeau riguardo a presunti agenti indiani coinvolti in un omicidio. La notizia è riportata da Free Press Journal. Le relazioni tra India e Canada sono state ulteriormente deteriorate dopo l'espulsione di sei diplomatici canadesi da parte di New Delhi.