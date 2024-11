India: Nuove tensioni diplomatiche con il Canada per la sorveglianza dei diplomatici indiani

07 Novembre 2024_ Recenti rapporti hanno rivelato che i diplomatici indiani in Canada sono stati oggetto di sorveglianza, suscitando una forte condanna da parte del Ministero degli Affari Esteri indiano. Il portavoce del MEA, Randhir Jaiswal, ha definito queste azioni "totalmente inaccettabili", evidenziando un preoccupante modello di molestie e intimidazioni nei confronti del personale diplomatico indiano. La situazione rappresenta una violazione diretta delle convenzioni internazionali, in particolare della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, che richiede la protezione dei diplomatici. È fondamentale che il Canada prenda misure immediate per garantire la sicurezza dei diplomatici indiani e ripristinare la fiducia nelle relazioni bilaterali, come riportato da The Hindu. La questione sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo tra India e Canada per affrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza diplomatica.