India: Nuovi libri per bambini tradotti dall'italiano in Tamil

03 Novembre 2024_ Circa 150 nuovi libri per bambini, recentemente tradotti dall'italiano, saranno distribuiti nelle scuole del Tamil Nadu questo mese, in occasione della Fiera del Libro per Bambini di Bologna. Queste traduzioni, che includono temi come intelligenza artificiale e robotica, mirano a stimolare l'interesse degli studenti per la lettura e le materie contemporanee. Il progetto è parte dell'iniziativa 'Ilantamilir', che si propone di migliorare le capacità di lettura dei bambini nelle scuole pubbliche del Tamil Nadu. La notizia è riportata da dinakaran.com. Questo sforzo rappresenta un'importante connessione culturale tra l'India e l'Italia, evidenziando l'importanza della letteratura infantile nel promuovere la lettura tra i giovani.