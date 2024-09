India: Nuovo ambasciatore indiano a San Marino con residenza a Roma

28 Settembre 2024_ Vani Sarraju Rao, attualmente Ambasciatore dell'India in Italia, è stato nominato anche Ambasciatore dell'India nella Repubblica di San Marino, mantenendo la sua residenza a Roma. Questa nomina sottolinea l'importanza delle relazioni diplomatiche tra India e Italia, nonché il ruolo strategico di Roma come sede diplomatica. Rao, un diplomatico di carriera dell'IFS, continuerà a promuovere gli interessi indiani in Europa, rafforzando i legami con San Marino. La notizia è stata riportata da indianmandarins.com. La nomina di Rao rappresenta un passo significativo per l'India nel rafforzare la sua presenza diplomatica in Europa, in particolare in un contesto di crescente cooperazione internazionale.