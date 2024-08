India: Nuovo arresto per il leader del PFI a Mangalore

14 Agosto 2024_ Il leader del Popular Front of India (PFI), Gowdru Singha, è stato nuovamente posto in custodia giudiziaria per 21 giorni. Questa...

14 Agosto 2024_ Il leader del Popular Front of India (PFI), Gowdru Singha, è stato nuovamente posto in custodia giudiziaria per 21 giorni. Questa decisione è stata presa in seguito a sviluppi legali che richiedono ulteriori indagini. Il PFI è un'organizzazione politica e sociale indiana che ha suscitato controversie per le sue posizioni e attività. La notizia è stata riportata da Vartha Bharati, che attende ulteriori dettagli sulla situazione. Il PFI è attivo in diverse regioni dell'India e ha spesso affrontato critiche e indagini da parte delle autorità.