India: Nuovo orario per i treni suburbani della Central Railway a Mumbai

02 Ottobre 2024_ La Central Railway ha annunciato un nuovo orario per i treni suburbani della Main Line, che entrerà in vigore il 5 ottobre 2024. Questa modifica mira a migliorare l'efficienza del servizio, allineando gli orari dei treni suburbani con quelli dei treni Mail ed Express. Circa 83 treni suburbani subiranno variazioni di orario, con l'introduzione di nuovi servizi e cambiamenti nelle stazioni di partenza e arrivo. I passeggeri sono invitati a consultare i nuovi orari per pianificare i propri viaggi. La notizia è stata riportata da The Free Press Journal. Il nuovo orario sarà disponibile sul sito ufficiale della Central Railway a partire dal 4 ottobre 2024.