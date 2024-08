India: Odisha lancia iniziativa per sensibilizzare sul cambiamento climatico

10 Agosto 2024_ In Odisha, il gruppo di media 'Sambad' ha avviato un'iniziativa per unire la popolazione nella lotta contro il cambiamento climatico....

10 Agosto 2024_ In Odisha, il gruppo di media 'Sambad' ha avviato un'iniziativa per unire la popolazione nella lotta contro il cambiamento climatico. A partire da domani, verrà lanciato uno slogan per sensibilizzare ogni famiglia dello stato sull'importanza della protezione ambientale. Inoltre, 'Sambad' pubblicherà una pagina dedicata per 60 giorni, mentre 'Kanak News' trasmetterà un bollettino quotidiano intitolato 'Punashcha Prithvi', che informerà sulle misure e gli eventi legati al cambiamento climatico. La notizia è riportata da Pragativadi. Questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente la comunità nella salvaguardia dell'ambiente e a promuovere un cambiamento sociale significativo.