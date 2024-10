India: Omar Abdullah sotto pressione per la restaurazione dello status speciale del Jammu e Kashmir

14 Ottobre 2024_ Omar Abdullah, leader della National Conference e designato nuovo capo del governo del Jammu e Kashmir, è sotto forte pressione per far approvare una risoluzione che richieda il ripristino dello status speciale dello stato ai sensi dell'Articolo 370. I suoi sostenitori sostengono che una tale risoluzione, se approvata nella prima riunione di gabinetto, potrebbe silenziare le critiche nei suoi confronti. Abdullah ha recentemente affermato che, sebbene il suo partito continuerà a sollevare la questione dell'abrogazione dell'Articolo 370, è poco realistico aspettarsi che venga ripristinato da chi lo ha revocato. La notizia è riportata da The Asian Age. La situazione politica è delicata, poiché il Jammu e Kashmir è stato sotto il regime del Presidente per sette anni e la formazione del nuovo governo è attesa con impazienza.