India: Operazione CHAKRA-III smantella rete di cyber crimine transnazionale

15 Settembre 2024_ La Central Bureau of Investigation (CBI) dell'India, in collaborazione con l'FBI, ha smantellato una rete di cyber crimine che operava a livello transnazionale, colpendo vittime straniere dal 2022. Durante le operazioni simultanee a Mumbai e Kolkata, sono stati arrestati i membri chiave della rete, tra cui il principale accusato Vishnu Rathi. Le indagini hanno rivelato che i criminali manipolavano le vittime statunitensi, facendole trasferire fondi in criptovalute per un totale di oltre 450.000 dollari. La CBI ha sequestrato oro, contante e dispositivi utilizzati per gestire le criptovalute. La notizia è stata riportata da The Sunday Free Press Journal. L'operazione CHAKRA-III è parte di un'iniziativa globale per combattere i crimini finanziari abilitati dalla tecnologia, con risultati significativi in termini di arresti e sequestri di beni.