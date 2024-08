India: Operazione contro terroristi di Al Qaeda porta all'arresto di otto sospettati

22 Agosto 2024_ La polizia di Delhi, insieme a diverse agenzie governative e forze di polizia statali, ha condotto un'importante operazione contro i terroristi di Al Qaeda, arrestando otto sospetti in Jharkhand. Questa azione è stata intrapresa in risposta a gravi complotti terroristici e alla dichiarazione di un califfato nel paese. L'operazione ha coinvolto anche l'Anti-Terrorism Squad (ATS) del Jharkhand, evidenziando la cooperazione tra le forze di sicurezza indiane. Gli arresti rappresentano un passo significativo nella lotta contro il terrorismo in India, come riportato da Sanmarg. Le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori minacce alla sicurezza nazionale.