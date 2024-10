India: Operazione di ricerca contro il terrorismo in Jammu e Kashmir

26 Ottobre 2024_ Le forze di sicurezza indiane hanno avviato un'operazione di ricerca su larga scala lungo la Linea di Controllo, utilizzando droni e elicotteri per rintracciare i terroristi responsabili dell'uccisione di due soldati e di due portatori nel settore di Gulmarg, Jammu e Kashmir. L'esercito ha sottolineato l'importanza di smantellare l'ecosistema terroristico nella regione, intensificando le operazioni di sicurezza. Questa azione arriva in un contesto di crescente violenza e tensione nella zona, che è storicamente segnata da conflitti tra India e Pakistan. La notizia è riportata da The Asian Age. Jammu e Kashmir è una regione contesa tra India e Pakistan, con una lunga storia di conflitti e tensioni legate al terrorismo e alla sicurezza.