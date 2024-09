India: Operazione di sicurezza in Kashmir si conclude con tre terroristi uccisi

14 Settembre 2024_ Durante un'operazione di sicurezza a Baramulla, Jammu e Kashmir, le forze armate indiane hanno eliminato tre terroristi in un incontro armato. L'operazione è stata avviata sulla base di informazioni di intelligence riguardanti la presenza di terroristi nella zona di Chak Tapar Kreeri. Nel corso dell'operazione, due soldati indiani sono stati uccisi e altri due feriti in un'azione separata a Kathua. Le forze di sicurezza continuano a mantenere un cordone nella zona per localizzare eventuali militanti rimasti. La notizia è stata riportata da The Asian Age. Le operazioni di sicurezza in Kashmir sono frequenti a causa della presenza di gruppi terroristici attivi nella regione, che è storicamente segnata da conflitti tra India e Pakistan.