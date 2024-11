India: Opportunità di investimento nel nuovo anno finanziario Samvat 2081

02 Novembre 2024_ Con l'inizio del nuovo anno finanziario Samvat 2081, gli investitori indiani si trovano di fronte a un'importante opportunità di ristrutturare le proprie strategie di investimento. Gli esperti prevedono che il prossimo anno stabilirà nuovi standard nel campo degli investimenti, grazie alla forte domanda interna e all'afflusso di risparmi nel mercato azionario. Nel Samvat 2080, la ricchezza degli investitori è aumentata di 128 lakh crore di rupie, rendendolo l'anno di maggiore creazione di ricchezza mai registrato. Gli analisti suggeriscono che la diversificazione e l'investimento in fondi comuni tematici, in particolare nei settori dell'energia verde e della tecnologia, saranno fondamentali per capitalizzare le tendenze di crescita a lungo termine. La notizia è riportata da The Hindu Business Line. Gli investitori possono anche considerare l'oro e i fondi immobiliari come opzioni di investimento stabili e culturalmente significative in India.