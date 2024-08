India: Opportunità di studio in Italia per studenti indiani a Milano

28 Agosto 2024_ L'Italia si sta affermando come una meta di studio privilegiata per gli studenti indiani, offrendo corsi in management, architettura...

28 Agosto 2024_ L'Italia si sta affermando come una meta di studio privilegiata per gli studenti indiani, offrendo corsi in management, architettura e design. L'evento 'Milano Meravigliosa', organizzato da Uni-Italia in collaborazione con l'Ambasciata Italiana e il Centro Culturale dell'Ambasciata Italiana a Nuova Delhi, ha messo in luce le opportunità educative disponibili a Milano. L'Ambasciatore italiano in India, Antonio Bartoli, ha sottolineato l'importanza della mobilità studentesca per rafforzare i legami tra i due Paesi. L'incontro ha visto la partecipazione di studenti interessati e rappresentanti di istituzioni accademiche indiane, evidenziando il crescente interesse per l'istruzione italiana. La notizia è riportata da educationtimes.com. Milano, nota per la sua eccellenza accademica e il suo ambiente culturale vibrante, continua a attrarre talenti da tutto il mondo.