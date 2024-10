India: OVS nomina Sundeep Chugh come nuovo Managing Director per l'India

22 Ottobre 2024_ Il marchio di abbigliamento italiano OVS ha nominato Sundeep Chugh, ex presidente di BIBA, come nuovo Managing Director per le sue operazioni in India. Chugh, con una vasta esperienza nel settore, mira a espandere OVS nel mercato indiano introducendo stili italiani che possano attrarre i consumatori locali. Con oltre 25 anni di esperienza, Chugh ha precedentemente ricoperto ruoli significativi in aziende come Costa Coffee India e Benetton, portando con sé competenze preziose per il brand. OVS, uno dei principali marchi di abbigliamento in Italia, conta oltre 1.200 negozi nel mondo e offre una gamma di prodotti per uomini, donne e bambini. La notizia è stata riportata da retail.economictimes.indiatimes.com. L'iniziativa di OVS rappresenta un'importante opportunità per il marchio di affermarsi nel dinamico mercato della moda indiana.