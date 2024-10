India: Panerai espande la sua presenza con boutique di lusso e caffè italiano

09 Ottobre 2024_ Panerai, il prestigioso marchio di orologi italiano, ha recentemente ampliato la sua rete di boutique, aprendo circa 35 nuovi negozi, tra cui una grande boutique a Mumbai. Il CEO Jean-Marc Pontroué ha sottolineato l'importanza di offrire un'esperienza di acquisto unica, che include il Bar Italiano, dove si può gustare il miglior caffè italiano della città. La boutique di Mumbai, la più grande del marchio in India, riflette l'estetica del design di Panerai e rappresenta un passo significativo nella crescita del mercato del lusso indiano. La notizia è stata riportata da gqindia.com. Panerai continua a legare il suo nome alla tradizione italiana, in particolare attraverso la sua associazione con il team di vela Luna Rossa, simbolo di orgoglio nazionale in Italia.