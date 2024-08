India: Piaggio riconsidera la strategia per il mercato degli scooter in India

02 Agosto 2024_ Michele Colaninno, CEO del Gruppo Piaggio, ha annunciato che l'azienda italiana sta valutando la possibilità di lanciare scooter competitivi in India per penetrare il mercato dei pendolari. Durante una recente conferenza in Italia, Colaninno ha sottolineato che, sebbene i modelli premium come Vespa e Aprilia continueranno a essere parte della strategia, è necessario affrontare la concorrenza dei veicoli a basso costo. Il CEO ha riconosciuto che in passato Piaggio ha commesso errori nel segmento degli scooter e ha annunciato la creazione di un nuovo team per affrontare questa sfida. La notizia evidenzia l'interesse di Piaggio per il potenziale di crescita del mercato indiano, dove la domanda di scooter continua a crescere. La fonte di questa informazione è auto.economictimes.indiatimes.com. Piaggio, noto per la sua storica Vespa, mira a rinnovare la sua presenza in un mercato dominato da marchi come Honda e TVS.