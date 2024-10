India: Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. guida il mercato dei veicoli a due ruote e commerciali

18 Ottobre 2024_ Piaggio Vehicles Pvt. Ltd. (PVPL), sussidiaria al 100% di Piaggio & C. s.p.a. d'Italia, è leader nel settore dei veicoli commerciali e a due ruote in India. L'azienda, famosa per marchi iconici come Vespa e Aprilia, ha rivoluzionato il segmento dei veicoli a tre ruote nel Paese, stabilendo standard globali di servizio. Con una vasta unità produttiva a Baramati, Maharashtra, PVPL si impegna a fornire veicoli di alta qualità sia per il mercato domestico che per quello internazionale. La notizia è riportata da indiannewz.wordpress.com. L'azienda continua a ispirare milioni di persone in India, puntando a diventare un marchio di riferimento a livello mondiale nel settore dei veicoli.