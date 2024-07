India: Piyush Goyal partecipa al summit dei ministri del commercio del G7 in Italia

17 Luglio 2024_ Il Ministro del Commercio e dell'Industria indiano, Piyush Goyal, ha partecipato al summit dei ministri del commercio del G7 in...

17 Luglio 2024_ Il Ministro del Commercio e dell'Industria indiano, Piyush Goyal, ha partecipato al summit dei ministri del commercio del G7 in Italia. Durante l'evento, Goyal ha discusso con i suoi omologhi dell'Unione Europea e del Regno Unito su relazioni economiche più profonde e accordi di commercio estero. Ha sottolineato l'importanza di rafforzare la catena di approvvigionamento globale nei settori dei minerali critici, semiconduttori, farmaceutica ed energia verde. Goyal ha anche incontrato il Vice Primo Ministro italiano e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, per discutere di partnership strategiche. Lo riporta bharatiyadigitalnews.in. La partecipazione di Goyal al summit evidenzia l'importanza della cooperazione economica globale per l'India.