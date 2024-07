India: PizzaExpress inaugura il 30° ristorante a Mohali con sapori italiani

19 Luglio 2024_ PizzaExpress ha aperto il suo 30° ristorante in India, situato nel CP67 Mall di Mohali, Punjab. Il ristorante offre autentici piatti italiani come pizze hand-tossed, pasta e insalate, con un focus particolare sui sapori italiani. Il menu include anche cocktail, mocktail, sangria e una selezione di vini, tutti preparati con ingredienti di alta qualità. Il ristorante presenta piatti ispirati alla tradizione italiana, come la pizza Romana e il Calabrese, che richiamano i sapori del sud Italia. Lo riporta 121newsonlines.blogspot.com. PizzaExpress, noto per la sua attenzione alla qualità e all'autenticità, continua a espandersi in India, portando l'esperienza culinaria italiana a un pubblico sempre più vasto.