India: PizzaExpress porta il gusto italiano in Punjab con nuove aperture

07 Settembre 2024_ PizzaExpress, il noto marchio di pizzerie, ha ampliato la sua presenza in India con l'apertura di un nuovo ristorante a Mohali, Punjab. Il ristorante offre specialità italiane come la 'Romana Pizza' e la Calabrese, una pizza rettangolare tipica della Calabria, arricchita da sapori unici. Ramit Bharti Mittal, presidente di Gourmet Investments, ha dichiarato che l'obiettivo è ridefinire l'esperienza culinaria in India portando marchi globali di alta qualità. La dedizione di PizzaExpress alla freschezza degli ingredienti, come il famoso Tomato Passata inventato dalla famiglia Greci in Italia, è al centro della sua proposta gastronomica. La notizia è stata riportata da worldnewsnetwork.co.in. PizzaExpress prevede di espandere ulteriormente la sua rete in India, puntando a 100 ristoranti nel paese.