India: Politica e sicurezza femminile al centro delle tensioni in Kolkata e Kerala

31 Agosto 2024_ La settimana scorsa ha visto un'intensa mobilitazione a Kolkata per il caso di un medico vittima di violenza, mentre in Kerala è emerso il rapporto della commissione Hema, rivelando abusi nel settore cinematografico. Le manifestazioni a Kolkata sono sfociate in scontri tra cittadini e polizia, con richieste di dimissioni per la governatrice Mamata Banerjee. In Kerala, il governo ha istituito un'unità di indagine speciale per affrontare le accuse di molestie sessuali nel cinema malayalam, ma la politicizzazione di entrambi i casi ha oscurato le vere problematiche. La notizia è riportata da deccanherald.com. Questi eventi evidenziano le sfide persistenti per la sicurezza delle donne in India e il ruolo della politica nel distogliere l'attenzione dalle questioni fondamentali.