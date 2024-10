India: Preoccupazioni per l'arrivo di un nuovo ciclone in Odisha

18 Ottobre 2024_ L'Odisha si prepara a fronteggiare un nuovo ciclone nel mese di ottobre, un periodo storicamente segnato da eventi meteorologici estremi. La regione ricorda il devastante ciclone del 1999, che causò enormi danni e migliaia di vittime, e altri cicloni come 'Phailin' e 'Hudhud' che hanno colpito in anni recenti. Le autorità locali esprimono preoccupazione per l'impatto che un nuovo ciclone potrebbe avere sulla popolazione e sull'ambiente, specialmente nelle aree costiere. La fonte di queste informazioni è Pragativadi. Gli abitanti dell'Odisha, uno stato costiero dell'India orientale, sono in allerta e si preparano a possibili evacuazioni e misure di sicurezza in vista dell'arrivo del ciclone.