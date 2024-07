India: Presentazione del primo bilancio completo del governo Modi 3.0

23 Luglio 2024_ Il governo guidato da Narendra Modi presenta oggi il suo primo bilancio completo da quando è tornato al potere nel maggio 2024. Il Ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman, illustrerà il bilancio dell'Unione 2024, che definirà le politiche economiche per il prossimo anno fiscale. Il bilancio, presentato annualmente alla Lok Sabha, è un documento cruciale che delinea le entrate e le spese previste dal governo. Tra i temi chiave ci sono il Prodotto Interno Lordo (PIL), l'inflazione, il consolidamento fiscale e il deficit fiscale. Lo riporta The Hindu Business Line. Questo bilancio è particolarmente significativo per il governo Modi 3.0, poiché stabilisce le basi per le future politiche economiche dell'India.