India: Prime arresti nel caso di fuga di notizie dell'esame NEET-UG

27 Giugno 2024_ La Central Bureau of Investigation (CBI) ha effettuato i primi arresti nel caso di fuga di notizie dell'esame NEET-UG, arrestando due persone a Patna, Bihar. Gli arrestati, Manish Kumar e Ashutosh, sono accusati di aver facilitato la distribuzione delle domande d'esame trapelate. Manish Kumar avrebbe organizzato il trasporto degli studenti in una scuola vuota per memorizzare le domande, mentre Ashutosh avrebbe fornito alloggio agli studenti. La CBI ha registrato sei FIR nel caso dopo aver preso in carico l'indagine. Lo riporta il Deccan Chronicle. La Corte Suprema ha emesso un avviso alla National Testing Agency (NTA) chiedendo una risposta entro l'8 luglio, data in cui è prevista una nuova udienza.