India: Primo modello maschile indiano sfila per Versace

23 Settembre 2024_ Un giovane indiano di 21 anni ha fatto la storia diventando il primo modello maschile del paese a sfilare per la celebre casa di moda italiana Versace. Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti per la moda indiana a livello internazionale, evidenziando il crescente riconoscimento dei talenti locali nel panorama globale. La sfilata ha avuto luogo durante una delle settimane della moda più prestigiose, sottolineando l'influenza e l'appeal del marchio Versace, noto per il suo stile audace e innovativo. La notizia è stata riportata da republicworld.com. Questo evento segna un momento significativo per l'industria della moda in India, aprendo la strada a future collaborazioni tra designer indiani e marchi di lusso internazionali.