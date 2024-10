India: Priyanka Gandhi Vadra presenta la sua candidatura a Wayanad

23 Ottobre 2024_ Priyanka Gandhi Vadra, leader del Congresso, ha ufficialmente presentato la sua candidatura per il seggio di Wayanad alla Lok Sabha. Questo distretto è stato precedentemente rappresentato da suo fratello Rahul Gandhi, che ha vinto due volte in passato. La candidatura di Priyanka è vista come un tentativo di rafforzare la presenza del Congresso nella regione. Wayanad è un'importante circoscrizione elettorale nel Kerala, nota per la sua diversità culturale e il suo attivismo politico. La notizia è stata riportata da Vartha Bharathi Kannada Daily. Le elezioni si avvicinano e la competizione si preannuncia intensa, con vari partiti che cercano di conquistare il sostegno degli elettori locali.