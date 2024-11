India: Proiezione del documentario italiano 'La rivoluzione siamo noi' a Delhi

5 Novembre 2024_ L'Istituto Italiano di Cultura di Delhi ha ospitato la proiezione del documentario 'La rivoluzione siamo noi', diretto da Ilaria Freccia, in collaborazione con Artecinema. Il film esplora un periodo di grande fermento artistico in Italia tra il 1967 e il 1977, quando l'arte divenne un mezzo di espressione sociale e politica. La proiezione è stata preceduta da una discussione sull'importanza di ampliare il pubblico per l'arte contemporanea, con la partecipazione di esperti del settore. L'evento ha messo in luce il contributo dell'Italia alla scena artistica internazionale, come riportato da timesofindia.indiatimes.com. Artecinema, festival di cinema d'arte contemporanea fondato a Napoli nel 1996, continua a promuovere la cultura artistica italiana nel mondo.