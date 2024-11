India: Proposte per la sicurezza delle donne in Uttar Pradesh

08 Novembre 2024_ La Commissione per le Donne dello Stato dell'Uttar Pradesh ha avanzato proposte per migliorare la sicurezza delle donne, suggerendo che gli uomini non dovrebbero né cucire abiti per donne né tagliare i loro capelli. Inoltre, si richiede che le palestre per donne impieghino solo istruttrici femminili e che venga effettuata una verifica della polizia per tutti gli allenatori. Le proposte sono state formulate dopo che la commissione ha ricevuto numerose denunce di molestie nelle palestre. Babita Chouhan, presidente della Commissione, ha sottolineato l'importanza di garantire la presenza di personale femminile in negozi di sartoria e scuolabus. La notizia è stata riportata da The Asian Age. Le proposte sono state inviate a tutti i distretti e la commissione intende chiedere al governo statale di legiferare in merito.