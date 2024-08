India: Proseguono le indagini sul caso di stupro e omicidio a Kolkata con test del poligrafo

20 Agosto 2024_ Le indagini sul caso di stupro e omicidio a Kolkata hanno fatto un passo avanti con l'interrogatorio della famiglia della vittima e l'esame della scena del crimine. La Central Bureau of Investigation (CBI) ha richiesto un test del poligrafo per il sospetto Sanjay Roy, a causa di incongruenze nelle sue dichiarazioni. La famiglia della vittima ha espresso dubbi sulla sua colpevolezza unica, sostenendo che più persone siano coinvolte e chiedendo un'indagine approfondita. La fonte di questa notizia è Pragativadi. Le indagini includeranno anche un'analisi psicologica della vittima, utilizzando il suo diario e le comunicazioni per comprendere il suo stato d'animo prima dell'omicidio.