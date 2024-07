India: Protesta dei contadini al confine di Delhi

17 Luglio 2024_ Il 17 e 18 luglio, i contadini si raduneranno al confine di Delhi per protestare contro il governo. Il leader contadino Rakesh Tikait ha dichiarato che, se le loro richieste non verranno accolte, marceranno verso Delhi. La protesta è organizzata per far pressione sul governo affinché risponda alle esigenze dei contadini. Tikait è una figura di spicco nel movimento contadino indiano, noto per le sue battaglie a favore dei diritti agricoli. Lo riporta il sito di notizie सच कहूँ. La manifestazione potrebbe causare disagi significativi nella capitale indiana, con possibili ripercussioni sul traffico e sulla sicurezza.