India: Proteste a Kolkata contro il governo di Mamata Banerjee

27 Agosto 2024_ A Kolkata, la polizia ha disperso i manifestanti con cariche di lathi, cannoni ad acqua e gas lacrimogeni mentre tentavano di raggiungere il segretariato statale di Nabanna per chiedere le dimissioni della Chief Minister Mamata Banerjee. I manifestanti, tra cui studenti e membri di organizzazioni come il ‘Paschim Banga Chhatra Samaj’, hanno denunciato l'uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine, che ha portato a diversi feriti. La situazione è degenerata quando i manifestanti hanno tentato di superare le barricate della polizia, che ha risposto con violenza. La BJP ha indetto uno sciopero generale di 12 ore per il 28 agosto in segno di protesta contro l'azione della polizia. La notizia è riportata da thehindu.com. Le tensioni in West Bengal continuano a crescere, con il governo che invita i cittadini a non partecipare allo sciopero, promettendo di mantenere la normalità nella vita quotidiana.