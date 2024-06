India: Proteste dei lavoratori agricoli indiani in Italia dopo la morte di Satnam Singh

26 Giugno 2024_ Migliaia di lavoratori agricoli indiani in Italia hanno chiesto la fine della 'schiavitù' dopo la tragica morte di Satnam Singh, un lavoratore senza documenti legali. Singh, 31 anni, è morto dopo che il suo braccio è stato amputato da una macchina e il suo datore di lavoro lo ha abbandonato per strada. La comunità indiana nella regione del Lazio ha organizzato una manifestazione a Latina, chiedendo giustizia e migliori condizioni di lavoro. La morte di Singh ha acceso un dibattito in Italia sugli abusi sistemici nel settore agricolo. Lo riporta economictimes.indiatimes.com. Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha condannato l'accaduto, definendolo un atto disumano e promettendo severe punizioni per i responsabili.