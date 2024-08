India: Proteste dei medici dopo l'omicidio di una dottoressa a Kolkata

12 Agosto 2024_ In India, la comunità medica è in fermento dopo l'omicidio di una dottoressa residente a Kolkata, avvenuto dopo un presunto stupro. In risposta, l'organizzazione dei medici, FORDA, ha indetto uno sciopero nazionale, con i medici residenti che interrompono il lavoro in molti ospedali, limitando i servizi solo alle emergenze. A Delhi, i medici residenti parteciperanno a uno sciopero collettivo, causando potenziali disagi ai servizi sanitari. FORDA chiede giustizia e misure di sicurezza per i medici, mentre il Forum dei Medici del Bengala ha sollecitato la creazione di una commissione d'inchiesta. La notizia è riportata da Sanmarg. Le richieste includono anche pene severe per i colpevoli e una maggiore protezione per il personale sanitario in tutto il Paese.