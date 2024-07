India: Proteste e arresti dopo la morte di tre studenti a Old Rajinder Nagar

28 Luglio 2024_ A Old Rajinder Nagar, Delhi, si sono verificate proteste da parte di studenti in seguito alla morte di tre giovani in un incidente...

28 Luglio 2024_ A Old Rajinder Nagar, Delhi, si sono verificate proteste da parte di studenti in seguito alla morte di tre giovani in un incidente avvenuto in un centro di coaching. La polizia ha arrestato due sospetti, mentre il municipio di Delhi ha avviato azioni contro le istituzioni di coaching illegali. Il caso è ora sotto l'attenzione del Delhi High Court, dove è stata presentata una petizione per garantire la sicurezza degli studenti e risarcire le famiglie delle vittime. Le vittime, che stavano preparando esami di servizio civile, sono state identificate come Tania Soni, Shreya Yadav e Nevin Dalvin. La notizia è riportata da Sanmarg. Le autorità locali hanno intensificato le misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti simili.