India: Proteste e sospensioni di servizi medici dopo il caso di violenza a Kolkata

16 Agosto 2024_ Dopo il brutale omicidio di una dottoressa residente al RG Kar Medical College di Kolkata, i medici in tutta l'India stanno protestando per chiedere giustizia e migliori condizioni di sicurezza. L'Indian Medical Association ha annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore per il 17 agosto, sospendendo i servizi ambulatoriali e chirurgici in segno di solidarietà. Le autorità hanno avviato indagini e il caso è stato trasferito al CBI, mentre la Calcutta High Court ha criticato la gestione della situazione da parte del governo del Bengala Occidentale. La notizia è riportata da The Asian Age. Le manifestazioni si stanno diffondendo in tutto il paese, con medici e studenti che chiedono misure più severe contro la violenza di genere e una maggiore protezione per i professionisti della salute.